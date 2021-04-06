شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: منع حفلات افتتاح المحلات ودعوة المشاهير والمعلنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة قررت منع أي ممارسات تسبب التزاحم داخل أو خارج المنشآت التجارية، لحماية المجتمع من فايروس «كورونا».

وأوضح الحسين عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، أنه تم منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق أو مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة.

وأشار متحدث الوزارة إلى منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، وكذلك منع إقامة المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور.