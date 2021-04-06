شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات مؤتمر أكاديمية الشعر العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شددت توصيات المؤتمر الأول لأكاديمية الشعر العربي (الافتراضي) في جامعة الطائف، وعنوانه «عروض الشعر العربي بين طلاقة الفن وانضباط العلم»، على استمرار جهود الأكاديمية دعما وتنظيما لهذه المؤتمرات في تميزها وتفردها والذي يعد الأول من نوعه في هذا العلم، وأن تكون دوراته السنوية على مختلف جهات الدراسات النقدية والنصية والعروضية، وغيرها من الدراسات التي تخدم الحركة الشعرية العربية.

كما أوصى المشاركون بعمل عضويات للشعراء والباحثين من مختلف بلدان العالم بالأكاديمية لما تمثله الأكاديمية من مركزية عليا في دعم الشعر العربي الذي يشكل محورا أساس في الاهتمام بالهوية العربية، وتعزيز مكانته؛ وذلك تعزيزا للهوية نفسها. ورفع المشاركون باسم العلماء والباحثين المشاركين والمتابعين الحاضرين الشكر لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل على رعايته الكريمة المباركة لهذا المحفل العلمي الكبير، الذي يعد رافدا من روافد الحركة الشعرية العربية، ويعكس رؤية القيادة الداعمة لتعزيز الهوية العربية من خلال نشر الثقافة الشعرية العربية، كما تقدموا بشكرهم لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري على دعمه إشرافه الكريم على فعاليات المؤتمر، وكذا إلى فريق العمل بأكاديمية الشعر العربي على جهودهم المثمرة.