شكرا لقرائتكم خبر 165 ألف جلسة قضائية رقمية عقدت في محاكم ديوان المظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار دعم العمل القضائي بالمحاكم تقنيا، لجودة المخرجات وسرعة الإنجاز في الخدمة المقدمة لعموم المستفيدين، عقدت محاكم ديوان المظالم أكثر من 165 ألف جلسة قضائية رقمية.

وتأتي هذه الخدمة التي وجه بإطلاقها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، بعد اعتماد خطة عمل تشمل توفير التجهيزات والوسائل التقنية المناسبة لبدء مرحلة جديدة في مراحل التقاضي الالكتروني، تحقيقا لمستهدفات ديوان المظالم الاستراتيجية المنبثقة من رؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام السامي، حيث تم الإعداد لها بعد عدد من الاختبارات التجريبية على البيئة الفعلية من قبل المتخصصين بالمجال التقني وأمن المعلومات.

يذكر أن خدمة الجلسات القضائية الرقمية تأتي ضمن خدمات عدة وفرتها منصة معين الرقمية، التي تتيح وفق بيئة تقنية سرعة الوصول للجلسة القضائية - عبر الاتصال المرئي - لضمان خدمة المترافعين أمام محاكم ديوان المظالم بشكل تقني ودون الحاجة لمراجعة المحكمة.