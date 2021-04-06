إصابات مصلين تغلق 15 مسجدا في 6 مناطق

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وبينت، أن المساجد المغلقة، 5 مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الجوف.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، ستة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
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