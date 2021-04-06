شكرا لقرائتكم خبر إصابات مصلين تغلق 15 مسجدا في 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 15 مسجدا موقتا في 6 مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 58 يوما 490 مسجدا تم فتح 461 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على المصلين.

وبينت، أن المساجد المغلقة، 5 مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الجوف.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد، ستة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.