هيئة تقويم التعليم تجري مقياس موهبة للمرة الأولى عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) لأول مرة، مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة لأكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة -عن بعد-، حيث أجرى طلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي المقياس من منازلهم.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة للتحول الرقمي، وتقديم خدماتها ومشاريعها التقويمية بشكل تقني، إضافة إلى التحسين المستمر في تطوير العمليات الرقمية بما يعزز من كفاءة وجودة أعمالها ومشاريعها، واستخدام أفضل التقنيات الرقمية، إلى جانب تقديم خدمات آمن وذات جودة عالية للمستفيدين والمستفيدات.

كما أتاحت الهيئة إجراء المقياس في المقرات المحوسبة التابعة لها، للطلبة الذين لا يمتلكون المتطلبات التقنية للدخول إلى المنصة، حيث عقدت المقياس في (109) مقرات موزعة على مدن ومحافظات المملكة خلال الفترة من 17 يناير- 4 فبراير 2021م، وبلغ عدد الطلبة المختبرين في المقرات أكثر من (20) ألف طالب وطالبة.

ويهدف المقياس إلى التعرف على الموهوبين والمبدعين، عبر قياس القدرات العقلية والإبداعية للطلبة المرشحين من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، حيث أتيح أداء المقياس للطلبة من منازلهم من خلال منصة الاختبارات -عن بعد-، التي تعتمد على نظام تقني مرتبط بتوقيت زمني، يتم من خلاله متابعة جميع المهام المرتبطة بالاختبار.

يشار إلى أن نتائج القياس أعلنت أمس الأول عن طريق مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع، فيما دعت الهيئة الجميع للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها وقنواتها الالكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوافر على متجري أبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الالكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر Eteccare؛ لتقديم الخدمات المساندة لهم، والإجابة عن جميع استفساراتهم.