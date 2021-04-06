شكرا لقرائتكم خبر «الغذاء والدواء» تتيح خدمة الكترونية لتقييم منتجات التجميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة الكترونية لتقييم ادعاءات منتجات التجميل، بهدف التحقق من مطابقتها اللوائح الفنية والحصول على شهادة مطابقة الادعاء، وتنظيم سوق منتجات التجميل.

وأوضحت «الهيئة» أنه يقصد بالادعاءات: أي معلومة عن طبيعة أو تأثير أو فعالية أو المحتويات المذكورة على المستحضر، أو في الإعلان أو بأي وسيلة ترويجية، سواء كانت صورا أو رسوما أو رموزا بأي شكل من الأشكال، ينص أو يدعي أو يلمح أن المنتج التجميلي له خصائص محددة.

وتشمل منتجات التجميل أي خليط أو مادة معدة لاستخدام وملامسة الأجزاء الخارجية لجسم الإنسان (البشرة أو الشعر أو الأظافر أو الشفاه أو الأسنان أو الأعضاء التناسلية الخارجية أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم)، للقيام بوظيفة أساسية أو حصرية وهي تنظيفها أو تعطيرها أو تغيير مظهرها أو تحسين رائحتها أو حمايتها أو إبقاؤها في أفضل حالة.

وتشترط «الهيئة» لتقديم طلب تقييم ادعاءات منتج تجميلي فتح حساب في نظام إدراج منتجات التجميل، وأن يكون المنتج المقدم لتقييم ادعاءاته منتجا تجميليا، وفي حال لم يكن المنتج أو غرض استخدامه تجميليا يرفض طلب تقييم الادعاء.

كما يشترط تقديم الأدلة والدراسات الداعمة للادعاء من قبل الشركة المصنعة وفقا للبند 1/3/4 من المواصفات الخليجية (SFDA.CO/GSO 2528:2016)، وتعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة، إضافة إلى تسديد المقابل المادي. ويمكن الاطلاع على تفاصيل اشتراطات خدمة طلب تقييم ادعاءات منتج تجميلي، وطريقة تقديمه، والنموذج المعتمد لذلك من خلال زيارة الموقع الالكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء عبر الرابط.

وتدعو «الهيئة» إلى التواصل معها في مجال منتجات التجميل، أو في حال رصد أي مخالفة أو آثار جانبية ناتجة من استخدام المنتج التجميلي، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو من خلال تطبيق «طمني» المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و»أندرويد»، أو عبر نظام

«تيقظ» الالكتروني.

