شكرا لقرائتكم خبر لقاء افتراضي عن ترجمة أدب الفانتازيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتطرق فهمي إلى التشابه الكبير بين «الفانتازيا» و»أدب الخيال العلمي»، موضحا أن «الفانتازيا» دائما ما يكون بها شخصية الساحر والكائنات الخرافية، بينما «أدب الخيال العلمي» يعتمد على شخصية العالم ونتائج البحوث والتجارب والاختراعات، والتشابه عادة يكون في «الثيمات» الخاصة بالإنسان الطبيعي الذي يجد نفسه في موقف غير عادي، ويحمله مسؤولية كبيرة تجاه عائلته، ومجتمعه، ووطنه والعالم أجمع.
وأكد أن الإنتاج العربي في أدب الفانتازيا ما زال محدودا، حيث توجد بعض المحاولات والأفكار الجيدة، إلا أن اللغة الأدبية فيها غير متقنة، مبديا تفاؤله باهتمام بعض الجامعات العربية من خلال إدراجها للأدب الفانتازي؛ والذي يبشر بأن السنوات المقبلة ستشهد تطورا في الإنتاج الخاص بهذا النوع من الكتابة.
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