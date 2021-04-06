شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينتقد موقف واشنطن بشأن "السدحان" والأمير "سطام" يعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد الأمير عبدالرحمن بن مساعد الموقف الأمريكي بشأن التقارير التي تناولت الحكم بسجن عبدالرحمن السدحان.

وذكر الأمير أن السدحان كان يكتب في "تويتر" تحت اسم "سماحتي"، وأن الأخير له تغريدات يؤيد فيها داعش صراحةً ويتبنى فكرها ويروج له.

وتابع على حسابه على بموقع "تويتر":" السؤال لواشنطن القلقة هل أنتم في حرب مع داعش وارهابها أم أنتم على وفاق معها وتؤيدوها؟ وأن أطلقنا أمثال السدحان أصبحنا نؤيد داعش، وأن حكم عليه أصبحنا ضد حقوق الإنسان!!".

ومن جهته، علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على تغريدة الأمير "عبدالرحمن بن مساعد"، مؤكداً أن ما تقوم به هذه الصحف مجرد مكايدة إعلامية وكذب يقف خلفها أشخاص لهم توجهات ضد المملكة.

وأضاف أن المملكة مهما فعلت في أمر ما ستجد الهجوم عليها من هذه الصحف، حتى ولو فعلت عكسه ستتعرض لنفس الهجوم، مؤكداً أنهم سيعملون على بناء الوطن وحمايته واستقراره، داعياً لعدم إعطاء هذه التقارير الكاذبة أي قيمة.