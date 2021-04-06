شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: يُحظر بيع التبغ ومشتقاته أوألعاب السجائر للطفل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة من أنه محظور أن يُباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، أو أن يُستخدم في شرائها أو الدعاية لها، أو استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر، أو عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويُحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

وقالت النيابة العامة: "إن على أقرباء الطفل وأي من المتعاملين معه، سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة أو الخاصة؛ الامتناع عن التدخين أثناء وجوده".

وأشارت: "يُحظر على أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها بيع الأطفال التبغ أو أي من مشتقاته، سواء كان سيشتريه الطفل لنفسه أم لغيره، وعلى أصحاب المحلات والعاملين فيها تحت طائلة المساءلة النظامية التأكد من أن المشتري لهذه المواد ليس طفلاً".

وأوضحت النيابة العامة أنه يحظر على وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية استخدام الأطفال في الدعاية لبيع التبغ، أو أي من مشتقاته، أو أي مواد أخرى تضر بسلامته أو صحته.

وتابعت أنها تتولى التحقيق في الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام ذلك النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.