شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الناجم: تطور منظومة مكافحة "غسل الأموال" ساهم في كشف الموارد الوھمیة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المحامي الدكتور حمود الناجم، إن تطور منظومة الأجهزة المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال في المملكة ساهم في كشف الموارد المالية الوھمیة.

وأضاف حمود الناجم خلال حواره بقناة "الإخبارية":" من يتبنى الجرائم المالية الكبيرة يتمتعون بقدرة كبيرة على إخفاء مصادرها والطرق التمويلية التي نتجت عنها".

وأوضح:"الكفاءة الجيدة لجهاز النيابة العامة هو التطور الكبير في منظومة هيئة الرقابة في مكافحة الفساد استطاعت مؤخرا أن تكتشف كثير من الموارد المالية التي لم يكن لها أصل تجاري واقتصادي".

وتابع:"النظام التجاري مربوط بتقنية عالية في تتبع الموارد المالية وربط السجلات التجارية فيما بينها في الرقابة المالية على ما يتعلق بالإيداع"، لافتا:" تبقى إشكالية كثير من العصابات التي لديها تطور تقني فيما يتعلق بالرقابة المالية في تيسير هذه الأموال".