شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "صدى" ترصد استهتار وتجاوز للإشارة الحمراء بمخرج 17 بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

شهد تقاطع مخرج 17 مع الدائري الشرقي بالرياض، مساء اليوم، تجاوز عدد من قادة المركبات التى تم رصدها من قبل عدسة "صدى"، للإشارة الحمراء.

وأظهر مقطع الفيديو قيام سائقي ثلاث مركبات بتجاوز الإشارة الحمراء، بطريقة تعرض حياتهم وسلامة مرتادي الطريق للخطر.

الجدير بالذكر أن "صدى"رصدت هذه التجاوزات تحديداً عند إشارة تقاطع مخرج 17 مع الدائري الشرقي باتجاه الشرق.