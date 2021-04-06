شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة معلم قرر التقاعد ليتفرغ للزراعة في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

اختار المعلم، يحيى طالبي، أن يتقاعد من عمله في التعليم من أجل التفرغ لمهنة الزراعة، واستطاع بعدها إنشاء 25 بيتاً محمياً في محافظة صامطة بمنطقة جازان.

وذكر المعلم، وفقا لـ"العربية"، أنه ترك تقاعد من عمله كمعلم للتربية الإسلامية من أجل زراعة المحميات والمزروعات بهدف تأمين الخضراوات لأهالي المحافظة.

ولفت إلى أن شقيقه لفت انتباه إلى أن منطقتهم تواجه شح الخضروات في مواسم معينة، لذلك فكر في مشروع لتوفير الخضروات لمنطقته والمناطق المجاورة.

وأضاف أنه تمكن بالفعل من تنفيذ مشروعه، وأصبحت مزرعته تنتج 600 كلغم من الخضروات يومياً، مشيراً إلى أنه قام الآن بتجربة زراعة 400 شجرة من المانجو و800 شجرة من الفل الجيزاني و400 نخلة.