شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ السليمان يوضح المقصود بالنهي عن صيام يوم الشك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، المقصود بالنهي عن صيام يوم الشك.

وقال الشيخ السليمان "يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان ولايرى فيه هلال شهر رمضان، والبعض يصومون هذا اليوم حرصا ألا يمر عليهم أي يوم من رمضان دون صوم".

وأضاف السليمان انه "لايجوز الصوم في اليوم الثلاثون من شعبان من أجل الشك إلا إذا كان عليه قضاء أيام أو كان يصوم يومي الاثنين والخميس ووافق هذا اليوم فلاحرج في ذلك".

وأشار الشيخ السليمان إلى أن هناك البعض يشكك في صيام الناس، والبعض ربما يعتمد على الأمور الحسابية، والرسول وضح هذا الأمر وقال " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ".