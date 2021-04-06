شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. عائلة كولومبية تزور العلا لرؤية "جبل الفيل" وتكشف عن انطباعتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

حرصت عائلة كولومبية على زيارة محافظة العلا، في منطقة المدينة المنورة، من أجل مشاهدة معالمها الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، مثل جبل الفيل.

وأوضح رب الأسرة، خوسيه كارلوس، أنه قام بزيارة المملكة جاءت بعدما سمع من أصدقاء له عن جمال مواقع العلا الأثرية، بحسب المدينة.

وأضاف أنه جاء للمملكة بصحبة زوجته وأطفاله، وتضمنت جولته بها: العلا، ومدائن صالح، التي أذهلته بسبب جبالها الشاهقة ووجود نقوش بها تعود لعصور عتيقة

وقالت زوجته "كاتالينا" أنها لم تكن مؤيدة لزيارة المملكة، لكن انطباعها تغير بعدما رأت جمال الجبال والكنوز الأثرية بها، ووصفت الشعب السعودي بأنه كريم وطيب.

وأضافت أن المملكة تستحق الزيارة، وهو نفس ما أكده صديق عائلتها "نيلسون فريدي"، الذي ذكر أن العلا تمتلك آثارا جميلة مؤكدًا أنه سيكرر زيارته لها.