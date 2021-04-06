التنقل الوظيفي.. «الموارد البشرية» تحدد خطوات الاستفادة من الخدمة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات وإجراءات الاستفادة من وتنفيذ خدمة التنقل الوظيفي.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّ هذه الخدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنَّه للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي يجب اتباع الإجراءات والخطوات التالية:

أولًا: خطوات إرسال العرض الوظيفي من المنشأة الجديدة للعامل:

- تسجيل الدخول لحساب المنشأة.

- اختيار خدمة نقل موظف من الخدمات الإلكترونية.

- اختيار "طلب نقل خدمات".

- اختيار "نقل خدمات موظف من صاحب عمل إلى آخر"

- اختيار المنشأة المراد نقل الموظّف إليها

- إدخال رقم إقامة الموظف وتاريخ الانتهاء

- الضغط على زر "إضافة" لاختيار الموظفـ/ين المطلوب نقلهـ/م.

- الضغط على زر "التالي" لإكمال طلب النقل.

- إنشاء عرض وظيفي للموظف

- .اختيار المعلومات الأساسية للعرض الوظيفي: (النوع – اللغة – نوع التقويم الرئيسي).

- الضغط على زر "التالي" لإظهار تفاصيل العرض الوظيفي.

- الضغط على زر "التالي" بعد مراجعة الطلب

- الضغط على "إرسال" بعد مراجعة الطلب والإقرار بالموافقة على شروط وأحكام الخدمة.

- الضغط على زر التالي لاستعراض الطلب قبل إرساله.

- ستتمكن من استعراض ملخص الطلب لنقل موظف من صاحب عمل آخر.

- اختر زر "إرسال الطلب" لإتمام طلب النقل.

- سيقوم النظام بإظهار رسالة تأكيد الطلب عند إرساله بنجاح

ثانيا خطوات استكمال الطلب من قبل العامل:

- عند استلام الرسالة النصية التي تفيد بوجود عرض وظيفي.

- يقوم العامل الوافد بتسجيل الدخول على منصة "قوى" للأفراد للاطلاع على العرض الوظيفي.

- اختيار خدمة "الانتقال الوظيفي" من الخدمات الإلكترونية.

- مراجعة طلبات النقل واختيار طلب النقل المطلوب بالضغط على زر "عرض"

- استعراض الطلب ومتابعة الإجراء إما بالقبول أو الرفض.

- عند قبول العامل العرض الوظيفي يتم إشعار المنشأة الحالية بطلب التنقل الوظيفي، والبدء باحتساب فترة الإشعار، وعند انتهاء الفترة يتم استكمال إجراء الانتقال الوظيفي.

- عند رفض العامل العرض الوظيفي يتم إشعار المنشأة الجديدة، وإغلاق الطلب

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