5 ضوابط لفتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر «نظام فارس»

كشفت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن ضوابط فتح بطاقة الترقية لمنسوبيها من أصحاب الوظائف الإدارية على «نظام فارس»، وذلك بعدما أعلنت أنه سيتمّ فتحها غدًا الأربعاء بداية من الساعة السادسة مساء.

وجاءت الضوابط التي كشفتها وزارة التعليم وأطلعت عليها «عاجل» كالآتي:

- تحديث بيانات المستحقين للترقية عبر منصة «البيانات الوظيفية» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- إضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس (مع الإحاطة بأنَّ الدورات المنجزة في معهد الإدارة ستظهر في بطاقة الترقية بشكل مباشر).

- التأكّد من وجود أداء وظيفي بنظام فارس ليتمكن الموظفين والموظفات من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم.

- سيتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها بتاريخ (25/8/1442هـ حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 16/10/1442 هـ وفقًا لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية).

- إجراءات المقابلات الشخصية لمستحقي المراتب التالية (11-12-13) من قبل اللجنة المكلفة وعمل الإجراءات اللازمة فيها.

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وزارة التعليم: فتح بطاقة الترقية على «نظام فارس».. غدًا الأربعاء