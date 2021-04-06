وزارة الصحة: الرياض تتصدر 5 مناطق سعودية في إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الإصابات بتسجيل 363 حالة، وسجَّلت مكة المكرمة 154 حالة، والمنطقة الشرقية 112 حالة.

وسجَّلت عسير 24 وسجلت القصيم والمدينة المنورة 22 حالة لكل منهما، وسجلت حائل 21، وجازان 20، وتبوك 16، ونجران 11، والجوف 10، والحدود الشمالية 9، والباحة 8 حالات.

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة توصي فئتين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وزارة الصحة: لقاحات كورونا أثبتت فعاليتها.. سارعوا بالتسجيل

وزارة الصحة: للحصول على لقاح كورونا سجلوا في تطبيق «صحتي»