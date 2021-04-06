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ارتفاع إصابات كورونا الحرجة بالسعودية إلى 846.. والنشطة 6686

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الرياض - محمد عبدالله - وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة..

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس المستجد في المملكة إلى 6686 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 846 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و467 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 394169، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 380772، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6711 حالة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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