ارتفاع إصابات كورونا الحرجة بالسعودية إلى 846.. والنشطة 6686

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 6686 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 846 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و467 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 394169، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 380772، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6711 حالة.

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