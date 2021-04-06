اتجاه لتوطين «الطاهي الجوي» عبر اتفاقية بين الخطوط السعودية وجامعة الأمير مقرن

أبرمت الخطوط السعودية وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بجدة، اتفاقية تأهيل الطلاب والطالبات لوظيفة برنامج «الطاهي الجوي» المتخصصة في صناعة النقل الجوي.

ووقّع الاتفاقية (سيبدأ تنفيذها العام الدراسي القادم)، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي ورئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الدكتور نبيل بن علي الراجح، فيما ستكون مدة البرنامج ستة أشهر، وسيتم الإعلان عن شروط القبول في البرنامج وفق المعايير التي تُوضع من قبل الطرفين.

وأوضح الكشي أنَّ الاتفاقية تستهدف توطين وظيفة "الطاهي الجوي"، التي تعتبر إحدى الخدمات المتميزة التي تقدمها الخطوط السعودية لضيوفها على الدرجة الأولى للرحلات الدولية من إعداد وتجهيز الأطباق وفق اختيار الضيف من قائمة الطعام المتنوعة، مبينًا أن التعاون المتواصل بين الناقل الوطني والعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية الكبرى أثمر عن مثل هذه الاتفاقيات البنّاءة.

من جانبه أفاد رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز أنَّ الاتفاقية تأتي في إطار الاستراتيجيات التي تنتهجها الجامعة مع الناقل الجوي الوطني لتأهيل وتطوير القدرات والكوادر الوطنية في مجالات صناعة السياحة والضيافة والطهي الجوي وفقًا للمعايير العالمية، وتحقيقًا للأهداف المشتركة للطرفين مما يساهم في توطين هذه الوظائف النوعية.

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