أخبار السعودية اليوم.. توجيه بإعداد خطة زمنية لتطعيم منسوبي «التعليم» بلقاح كورونا.. ودخول الحرمين لـ«المحصن» فقط

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021م منها: الوزير آل الشيخ يوجّه بإعداد خطة زمنية لتلقي منسوبي «التعليم» لقاح كورونا، و«التحصين» ضد كورونا شرط لدخول الحرمين، وإغلاق 15 مسجدًا في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا.

الوزير آل الشيخ يوجّه بإعداد خطة زمنية لتلقي منسوبي «التعليم» لقاح كورونا

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

السديس: «التحصين» ضد كورونا شرط لدخول الحرمين

أكَّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن اشتراط «محصن» لدخول الحرمين الشريفين يجسد اهتمام القيادة بصحة المصلين بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

بالفيديو.. مختص يطرح حلًّا للقضاء على السوق السوداء للعاملات المنزليات

قبل كل رمضان يشهد ملف العمالة المنزلية جدلًا وتفاعلًا؛ بسبب تفاوت الأجور وندرة العاملات المنزليات وصعود السوق السوداء لهن، ما يمثل عبئًا على المواطنين.

إغلاق 15 مسجدًا في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 15 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 58 يوماً 490 مسجداً تم فتح 461 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على المصلين.

طبيبة سعودية تحصل على براءة اختراع من أمريكا.. ابتكرت جهازًا لتبطين الأسنان

حصلت الأستاذ المساعد بقسم علوم إصلاح الأسنان بطب الاسنان بجامعة الملك سعود، الدكتورة سارة العنقري، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي؛ لابتكارها جهازًا لتبطين الأسنان.

«شؤون الحرمين» تعلن عن جائزة الموظف المتميز خلال رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن جائزة للإدارة المتميزة والموظف المتميز والمؤقت المتميز خلال موسم رمضان المبارك.

«سكني» يطلق مشروع «الخميس فيو» ضمن ضاحية «السديم» ليوفّر 1988 وحدة سكنية

أطلق برنامج «سكني» مشروع «الخميس فيو» ضمن ضاحية السديم السكنية في محافظة خميس مشيط، ضمن مشاريع البرنامج تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة عسير، ليوفّر 1988 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تناسب رغبات واحتياجات الأسر السعودية، ويمكن الاطلاع على الوحدات ومعاينة مواقعها عبر موقع وتطبيق «سكني» ضمن استحقاق فوري دون انتظار وبخطوات إلكترونية سهلة وميسرة.

«الأرصاد»: ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض ملموس على مناطق عدة.. الأيام القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة ثم انخفاضها مرة ثانية على العديد من المناطق بالمملكة.

محاكم ديوان المظالم تعقد أكثر من 165 ألف جلسة قضائية رقمية

عقدت محاكم ديوان المظالم أكثر من 165 ألف جلسة قضائية رقمية، وذلك في إطار دعم العمل القضائي بالمحاكم تقنيًا، لجودة المخرجات وسرعة الإنجاز في الخدمة المقدمة لعموم المستفيدين.

«إيجار»: 1.5 مليون مستفيد من الشبكة الإلكترونية.. حتى الربع الأول 2021

أعلن برنامج «إيجار» ارتفاع أعداد المستفيدين من الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منذ بداية البرنامج حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2021، متجاوزًا 1.5 مليون مستفيد تم توثيق عقودهم السكنية أو التجارية في جميع مناطق المملكة، كاشفاً عن إطلاقه التجريبي للنسخة المطورة من شبكة إيجار التي تتضمن توثيق العقود من خلال الشبكة مباشرةً واستخدام قناة الدفع «مدى» وغيرها من المزايا الجديدة.

«الأحوال المدنية»: تسليم البطاقة الأصل عند التفويض باستلام الجديدة

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا توجد أوراق مطلوبة عقب التفويض باستلام البطاقة، سوى تسليم البطاقة الأصلية لصاحب التفويض.

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