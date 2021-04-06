نائب أمير مكة يقف على استعدادات الجهات لشهر رمضان

استقبل نائب أمير مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، يرافقه أصحاب الفضيلة المشايخ أئمة وخطباء ومؤذنو المسجد الحرام.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن خطة رئاسة الحرمين خلال شهر رمضان المبارك، التي ينفذها أكثر من 4400 موظف وموظفة، بالإضافة لتخصيص قرابة 5 آلاف عامل وعاملة لها، وتركز على تقديم الخدمة لقاصدي المسجد الحرام وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المُتبعة، لمنع تفشي فيروس «كورونا». وثمن الرئيس العام لشؤون الحرمين هذه اللفتة من نائب أمير منطقة مكة غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد الذين يولون الحرمين الشريفين والعاملين فيها غاية الاهتمام والعناية.

وأفاد الدكتور السديس بأنه سوف يتم وضع الملصقات الإرشادية، وتطبيق مسافات التباعد الجسدي في المصليات، بالإضافة إلى تعقيمها قبل وبعد كل صلاة، بينما سيكون دخول المصلين من نقاط تفويج محددة للفرز.

زيارة عمليات المسجد الحرام

في شأن متصل، زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة غرفة عمليات أمن المسجد الحرام، واستمع إلى شرح من قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، عن دور الغرفة في التسهيل على المصلين والمعتمرين والزوار، ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار الفيروس بين قاصدي المسجد الحرام.

وترأس «بن سلطان» اجتماعا، بحضور نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، ومسؤولي الجهات ذات العلاقة، واستعرض سموه خلاله خطط الجهات الرامية لتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام، وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية والرعاية لهم، بالإضافة لإدارة الحشود.

وتضم غرفة العمليات أنظمة حديثة متواكبة مع المشاريع التوسعية للمسجد الحرام، تسهم بتضافر الجهود الأمنية في تنفيذ الخطة عبر نقل صورة حية للعاملين في الميدان بقطاعاتهم، بما يضمن سرعة التنسيق فيما بينهم، لتوفير كل الخدمات الأمنية والإنسانية للمصلين والمعتمرين.

تكريم متقاعدي الإمارة

كما كرم نائب أمير مكة المكرمة، في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة، المتقاعدين من منسوبي الإمارة لـ1442هــ. وقدم الأمير بدر بن سلطان شكره للمتقاعدين نظير ما قدموه خلال سنوات عملهم بالإمارة، سائلا الله لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، ثم أناب سموه محافظي محافظات المنطقة في تكريم المتقاعدين بالمحافظات.