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50 ألف معتمر و100 ألف مصل يوميا

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صرح مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصل يوميا، وذلك للأشخاص المحصنين، وفق ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين «محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس ، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة» بدءاً من 1 رمضان 1442هـ مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة، لأخذ تصاريح العمرة والصلاة، هي من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، داعيا لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام، يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق «توكلنا» وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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