50 ألف معتمر و100 ألف مصل يوميا

وأكد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة، لأخذ تصاريح العمرة والصلاة، هي من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، داعيا لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.
كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام، يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق «توكلنا» وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.
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