السعودية اليوم/"واس" ترصد  وفرت السلع الرمضانية بالمراكز والأسواق بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

تستعد متاجر وأسواق المواد الغذائية بالمدينة المنورة لاستقبال شهر رمضان بتوفير السلع الاستهلاكية الرمضانية وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

وتعمل المراكز التجارية ومحال التموينات على مدار الساعة على توفير جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع.

كما حرصت إدارة المراكز التجارية على توفير الخدمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

//انتهى//

20:06ت م

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المدينة المنورة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واستستعد متاجر وأسواق المواد الغذائية بالمدينة المنورة لاستقبال شهر رمضان بتوفير السلع الاستهلاكية الرمضانية وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" ، اليوم، خلال جولة ميدانية توافر السلع الرمضانية في الأسواق ومتاجر الأغذية بالمدينة المنورة وإقبال المواطنين والمقيمين عليها وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية .وتعمل المراكز التجارية ومحال التموينات على مدار الساعة على توفير جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع.كما حرصت إدارة المراكز التجارية على توفير الخدمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك عبر وسائل السلامة التي تتخذها تلك المراكز التجارية والتموينية من توافر المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف.//انتهى//20:06ت م0254

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