السعودية اليوم / بحث آليات تطوير المجالات الزراعية والبيئية في السودة ورجال ألمع



أبها 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

بحث مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني مع الرئيس التنفيذي لشركة "السودة للتطوير" المهندس حسام الدين المدني اليوم، آليات التنسيق بين الجهتين فيما يخص المجالات الزراعية والبيئية و المنتزهات ومناطق المراعي والغابات في مركز السودة ورجال ألمع.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات دعم الأنشطة الزراعية ودراسة إعادة تأهيل المدرجات الزراعية بما يتوافق مع هوية المنطقة ورؤية الشركة، ودراسة مشروع إعادة تأهيل جبل آل مفرح وزراعته ودراسة طرق تمديدات المياه وطرق الري المقترحة, والتعاون بين الشركة وفرع الوزارة في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي.

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19:32ت م

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