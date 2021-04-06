

الطائف 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر أكاديميات الشعر العربي بجامعة الطائف افتراضيا، وحمل عنوان عروض الشعر العربي بين طلاقة الفن وانضباط العلم .

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي على رعايته الكريمة المباركة لهذا المحفل العلمي الكبير، الذي يعد رافدا من روافد الحركة الشعرية العربية، ويعكس رؤية القيادة الداعمة لتعزيز الهوية العربية من خلال نشر الثقافة الشعرية العربية .

وأوصى المؤتمر بالعمل على استمرار جهود الأكاديمية دعما وتنظيما لهذه المؤتمرات في تميزها وتفردها والذي يعد الأول من نوعه في هذا العلم، وأن تكون دوراته السنوية على مختلف جهات الدراسات النقدية والنصية والعروضية، وغيرها من الدراسات التي تخدم الحركة الشعرية العربية .

كما أوصى المشاركون بعمل عضويات للشعراء والباحثين من مختلف بلدان العالم بالأكاديمية، لما تمثله من مرجعية لدعم الشعر العربي الذي يشكل محورا أساس في الاهتمام بالهوية العربية، وتعزيز مكانته؛ وذلك تعزيزا للهوية نفسها .

// انتهى //

19:12ت م

0237





كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / اختتام فعاليات المؤتمر الأول لأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.