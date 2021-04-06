السعودية اليوم / انطلاق "إقامة مساحة" الفنية في دورتها الأولى... حاضنة إبداعية لمواهب الفنانين الصاعدين



الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

في إطار مبادرته الفنية "إقامة مسك الفنية"، أعلن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة

وتأتي الدورة الأولى من برنامج "إقامة مساحة"، وهي واحدة من فرعَيْن رئيسيَيْن لمبادرة "إقامة مسك الفنية"، تحت عنوان "تلاشي الحدود: الفن والصناعات الإبداعية"، خلال مدة الإقامة الفنية، يحضر الفنان المقيم سلسلة من جلسات التقييم الفردي وورش العمل الجماعية، كما يقدم البرنامج سلسلة من الدورات المتخصصة، والجلسات غير الرسمية لمشاركة موضوعات الإقامة مع المجتمع المحلي، وإستديو مفتوح لمتذوقي الفن، حيث يوفر المعهد إستديو خاص لكل فنان في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بمدينة الرياض.

تُعَد مبادرة "إقامة مسك "الفنية" واحدة من أدوات تحقيق رسالة معهد مسك للفنون، والتي تهدف إلى تمكين المواهب الفنية ومساعدة الطاقات الإبداعية على النمو والازدهار، من خلال حزمة من المبادرات والبرامج الداعمة للإبداع الفني لنشر الثقافة الفنية في المجتمع السعودي.

// انتهى //

19:06ت م

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الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسفي إطار مبادرته الفنية "إقامة مسك الفنية"، أعلن معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" يوم الأحد 21 مارس 2021م عن انطلاق برنامج الإقامة الداخلية "إقامة مساحة"، والذي سيمتد لثلاثة أشهر مقبلة، محتضنًا 10 فنانين مبدعين طوال فترة الإقامة لمساعدتهم على تجسيد رؤاهم وتطوير أعمالهم الفنية لتُعرَض في نهاية مدة الإقامة.وتأتي الدورة الأولى من برنامج "إقامة مساحة"، وهي واحدة من فرعَيْن رئيسيَيْن لمبادرة "إقامة مسك الفنية"، تحت عنوان "تلاشي الحدود: الفن والصناعات الإبداعية"، خلال مدة الإقامة الفنية، يحضر الفنان المقيم سلسلة من جلسات التقييم الفردي وورش العمل الجماعية، كما يقدم البرنامج سلسلة من الدورات المتخصصة، والجلسات غير الرسمية لمشاركة موضوعات الإقامة مع المجتمع المحلي، وإستديو مفتوح لمتذوقي الفن، حيث يوفر المعهد إستديو خاص لكل فنان في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون بمدينة الرياض.تُعَد مبادرة "إقامة مسك "الفنية" واحدة من أدوات تحقيق رسالة معهد مسك للفنون، والتي تهدف إلى تمكين المواهب الفنية ومساعدة الطاقات الإبداعية على النمو والازدهار، من خلال حزمة من المبادرات والبرامج الداعمة للإبداع الفني لنشر الثقافة الفنية في المجتمع السعودي.// انتهى //19:06ت م0236

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق "إقامة مساحة" الفنية في دورتها الأولى... حاضنة إبداعية لمواهب الفنانين الصاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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