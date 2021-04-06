السعودية اليوم / كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تحتفل بتخرج الدفعة الثامنة عشرة من طلبتها



الطائف 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في استقبال معاليه الفريق أول الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي وكبار الضباط في المنطقة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لجائحة

بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى قائد الكلية اللواء المهندس الركن محمد وادع الثبيتي تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة لتشريفة الحفل ومشاركة أبنائه الطلبة فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية ، مؤكداً أن الطلاب قد تلقوا تدريباً عسكرياً فكرياً وقيادياً ولياقياً على أحدث المعايير القيادية ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان للدفاع عن الوطن ونيل هذا الشرف العظيم ، كما أوضح بأن هذه الدورة تضم عددًا من الدول الشقيقة والصديقة أمضوا مع زملائهم الطلبة السعوديين أكثر من ثلاث سنوات أكملوا من خلالها المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والأكاديمي والتدريب العلمي .

بعد ذلك استأذن من معاليه لتسليم راية الكلية وأدى الخريجون القسم إثر ذلك تم إعلان النتائج وكرم معاليه المتفوقين من الدفعة ،كما تسلم معاليه هدية بهذه المناسة وفي ختام الحفل التقطت الصورة التذكارية ثم عزف السلام الملكي.

// انتهى //

19:04ت م

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الطائف 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم حفل تخرج الدورة (18) من طلبة الكلية وذلك بمقر الكلية بمدينة الطائف .وكان في استقبال معاليه الفريق أول الركن مزيد بن سليمان العمرو قائد قوات الدفاع الجوي وكبار الضباط في المنطقة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى قائد الكلية اللواء المهندس الركن محمد وادع الثبيتي تقدم من خلالها بالشكر والتقدير لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة لتشريفة الحفل ومشاركة أبنائه الطلبة فرحتهم بانضمامهم إلى ساحات البطولة والتضحية ، مؤكداً أن الطلاب قد تلقوا تدريباً عسكرياً فكرياً وقيادياً ولياقياً على أحدث المعايير القيادية ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان للدفاع عن الوطن ونيل هذا الشرف العظيم ، كما أوضح بأن هذه الدورة تضم عددًا من الدول الشقيقة والصديقة أمضوا مع زملائهم الطلبة السعوديين أكثر من ثلاث سنوات أكملوا من خلالها المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والأكاديمي والتدريب العلمي .بعد ذلك استأذن من معاليه لتسليم راية الكلية وأدى الخريجون القسم إثر ذلك تم إعلان النتائج وكرم معاليه المتفوقين من الدفعة ،كما تسلم معاليه هدية بهذه المناسة وفي ختام الحفل التقطت الصورة التذكارية ثم عزف السلام الملكي.// انتهى //19:04ت م0235

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تحتفل بتخرج الدفعة الثامنة عشرة من طلبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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