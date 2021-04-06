شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» ينظم حملة لتطعيم منسوبيه ومنسوباته بلقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة تعليم منطقة الرياض ممثلة في لجنة البروتوكولات الوقائية ، اليوم، حملة تطعيم لمنسوبي ومنسوبات الإدارة، بالتعاون مع وزارة الصحة (التجمع الصحي الثاني).

وأوضح مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي، أن الحملة ضمن خطة الإدارة لتطعيم منسوبيها، حرصا على سلامة منسوبي ومنسوبات التعليم والكادر التعليمي والإداري", لافتا إلى أن الحملة لاقت إقبالا من المنسوبين والمنسوبات في مقر الإدارة، وهي البداية والانطلاقة لتطعيم جميع منسوبي التعليم.