محافظ المركزي يتوقع تعافياً إيجابياً لاقتصاد السعودية هذا العام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة إيجابياً هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

مؤشرات اقتصادية:

وفي حديثه ضمن فعالية نظمها صندوق النقد الدولي عن بعد اليوم، لم يقدم المبارك توقعات للنمو الاقتصادي، لكنه قال إن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعماً.

وقال محافظ المركزي “على الرغم من أننا نضحي قليلاً على صعيد الإنتاج، فإن تحقيق استقرار أسعار النفط أمر جيد للسعودية وللمنتجين والمستهلكين والمنطقة”، بحسب ما نقلت العربية عن “رويترز”.

أوبك:

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+، الأسبوع الماضي على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتبارا من مايو أيار.

وفي مارس، قررت أوبك+ تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وفي فبراير، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ‭‭2.6‬‬ % هذا العام.

وجددت المملكة في الآونة الأخيرة عدداً من برامج التحفيز التي أطلقتها العام الماضي لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.



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