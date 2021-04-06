آلية الإبلاغ عن أي انتهاكات في البرامج المدعومة من هدف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) آلية وطرق الإبلاغ عن أيّ انتهاكات أو ممارسات مشكوك فيها حول البرامج التي يدعمها.

وأوضح الصندوق عبر إنفوجرافيك على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: أنه التزامًا بأعلى المعايير السلوكية والنظامية؛ ندعوكم للتعرف على آلية التبليغ عن أي انتهاكات أو ممارسات مشكوك فيها حول برامج دعم هدف.

إبلاغ:

وحث هدف الجميع على التبليغ عن كافة الممارسات المشكوك فيها عبر عدّة وسائل آمنة مع الضمان لعدم تعرض المبلغ للمضايقة أو الضرر أو أي من أشكال الإيذاء، موضحاً أنه يجب الإبلاغ عند وجود أي انتهاكات للأنظمة أو القواعد والسياسات الخاصة ببرامج دعم الصندوق، أو عند ملاحظة شبهة فساد أو تواطؤ أو احتيال، أو عند أي ملاحظة أي تصرف ناتج عن أي وقائع تشتبه في انطوائها على عملية احتيال أو فساد أو تواطؤ.

وأضاف هدف أنه عند ملاحظة عن أي انتهاكات أو ممارسات مشكوك فيها حول البرامج التي يدعمها الصندوق يمكن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات عن طريق أحد الوسائل التالية:

– الإبلاغ من خلال الاتصال بالرقم 920020301

– التبليغ من خلال البريد الإلكتروني (الإيميل) : [email protected]

– تقديم البلاغ من خلال الحضور لأحد فروع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”

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