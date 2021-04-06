شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍ في الحرم خلال رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام خلال رمضان إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍ وفقا للإجراءات الاحترازية.

وصرح المصدر أنه انطلاقاً من حرص القيادة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من معتمرين ومصلين، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى 50 ألف معتمر، و100 ألف مصلٍ يومياً، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق «توكلنا» لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فايروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) بدءاً من 1 رمضان 1442هـ مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، داعياً لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق «توكلنا»، وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.