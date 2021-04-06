شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يؤكد وقوف المملكة مع الأردن لمواجهة جميع التحديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الأردن الشقيق في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين لحماية أمن واستقرار الأردن ومصالحه.

وجاء تأكيد المملكة في رسالة من خادم الحرمين الشريفين إلى أخيه ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين حملها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الذي استقبله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، حيث وصل عمان أمس الأول.

وأكد وزير الخارجية للدكتور أيمن الصفدي، عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، وأن أمن المملكتين الشقيقتين واستقرارها واحد لا يتجزأ، وأنهما يقفان معا في مواجهة كل التحديات.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.

وقال الملك سلمان «تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريه راجولينا في وفاة الرئيس الأسبق ديدييه راتسيراكا.

وقال ولي العهد «تلقيت بكثير من الأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق ديدييه راتسيراكا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».