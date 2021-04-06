بدر بن سلطان يطلع على خطط تأمين سلامة قاصدي البيت الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان خلال ترؤسه لاجتماع أمس بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ومسؤولي الجهات ذات العلاقة خطط الجهات الرامية لتأمين سلامة قاصدي البيت الحرام وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية والرعاية وكيفية إدارة الحشود. كما زار غرفة عمليات أمن المسجد الحرام واستمع لشرح من قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي عن دور الغرفة في التسهيل على المصلين والمعتمرين والزوار ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بينهم. وتضم غرفة عمليات أمن المسجد الحرام أنظمة حديثة متواكبة مع المشاريع التوسعية للحرم المكي، تسهم بتضافر الجهود الأمنية في تنفيذ الخطة داخل الغرفة عبر نقل صورة حية للعاملين بالميدان في قطاعاتهم بما يضمن سرعة التنسيق فيما بينها لتوفير كل الخدمات الأمنية والإنسانية للمصلين والمعتمرين.



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