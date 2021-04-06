شكرا لقرائتكم خبر «الدارة» تجمع خطاطي الوطن لكتابة الوحيين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعريف الخطاطين في السعودية بطريقة كتابة المصحف الشريف وضوابطه والسنة النبوية، أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن بدء التسجيل في برنامج رمضاني خطي، وذلك ضمن مشاركتها الفاعلة في مناسبة «عام الخط العربي» تحت اسم «ملتقى خط الوحيين الشريفين»، الذي سيجتمع فيه معظم الخطاطين والخطاطات في المملكة لكتابة المصحف الشريف والسنة النبوية، ليقوم كل مشارك بكتابة جزء من القرآن الكريم وأحاديث نبوية مباركة.

ويهدف الملتقى الذي يقام من الأول من شهر رمضان المبارك القادم إلى الثالث والعشرين منه لتعريف المشاركين بطريقة كتابة المصحف الشريف مع مراعاة الرسم العثماني والضبط والأحاديث النبوية، وتأهيل الخطاطين في مجال كتابتهما، والارتقاء بالعناية بالوحيين الشريفين من الناحية الفنية، لذا وفرت الدارة للمشاركين كل ما يتعلق بتنفيذ المشروع من الأدوات اللازمة من ورق وأقلام وأحبار.

وستزودهم بفيلم وثائقي للتعريف بكيفية كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وضوابطهما ليكون دليلا لهم أثناء الكتابة، كما هيأت الدارة الجو التنظيمي الذي سيحتوي جميع الإجراءات والضوابط قبل وأثناء الملتقى، فبالإضافة إلى المشرف العام ومدير المشروع، جرى تسمية لجنة للتحكيم مكونة من أربعة حكام من كبار الخطاطين والمختصين لتقويم الأعمال، وذلك باطلاعها على عمل الخطاط، وقيامه بالكتابة مباشرة أمامها، إضافة إلى لجنة للتنظيم والمتابعة، وفريق إعلامي لتغطية أعمال الملتقى.

وأوضحت الدارة أنه سيؤخذ هجاء النص القرآني من مصحف المدينة النبوية المطبوع ما بين عامي 1422-1438هـ، كما سيعتمد ترتيب صفحاته عليه، أو على النقل عن عدد من التطبيقات المعتمدة، وستترك للخطاط حرية التصرف في كتابة النص القرآني وفق القواعد والأسس المعروفة في علم الخط العربي.

وأبانت أنه إدراكا من الدارة بأهمية تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من مخاطر انتشار جائحة (كوفيد 19) فقد اتخذت جميع الإجراءات لضمان الوقاية من أسباب انتقاله، وخصصت البريد الالكتروني التالي للتسجيل :Calligraphydarah.org.sa .