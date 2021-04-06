شكرا لقرائتكم خبر 18 مليونا تكلفة الحج الاستثنائي لشركات حجاج الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت التكلفة التقديرية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل 18 مليون ريال، وذلك بعد أن نفذ المجلس المهام الميدانية خلال موسم الحج الاستثنائي 1441هـ، والذي أمرت فيه القيادة بأن يكون بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

وشارك 932 موظفا في تنفيذ الخطة التشغيلية والإجرائية خلال الموسم الاستثنائي بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، بإجمالي ساعات عمل بلغ 285,276 ساعة، وبدون تسجيل أي إصابات تذكر في الموسم، إضافة إلى إعداد وتجهيز خدمات الإعاشة والتموين، وتحديد قوائم الطعام ومواصفات تخزينه، حيث بلغ عدد الوجبات الساخنة المقدمة خلال الموسم 27,750 وجبة، بالإضافة إلى تقديم 10 آلاف وجبة جافة.

من جهة أخرى نفذ المجلس عددا من المهام خلال موسم الحج الاستثنائي منها تجهيز أبراج منى ومتابعة التنفيذ الميداني للأبراج ومواقع مشعري عرفة ومزدلفة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تكامل العمل وجودة الخدمات المقدمة.

شركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال الحج الاستثنائي:

