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18 مليونا تكلفة الحج الاستثنائي لشركات حجاج الداخل

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت التكلفة التقديرية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل 18 مليون ريال، وذلك بعد أن نفذ المجلس المهام الميدانية خلال موسم الحج الاستثنائي 1441هـ، والذي أمرت فيه القيادة بأن يكون بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

وشارك 932 موظفا في تنفيذ الخطة التشغيلية والإجرائية خلال الموسم الاستثنائي بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، بإجمالي ساعات عمل بلغ 285,276 ساعة، وبدون تسجيل أي إصابات تذكر في الموسم، إضافة إلى إعداد وتجهيز خدمات الإعاشة والتموين، وتحديد قوائم الطعام ومواصفات تخزينه، حيث بلغ عدد الوجبات الساخنة المقدمة خلال الموسم 27,750 وجبة، بالإضافة إلى تقديم 10 آلاف وجبة جافة.

من جهة أخرى نفذ المجلس عددا من المهام خلال موسم الحج الاستثنائي منها تجهيز أبراج منى ومتابعة التنفيذ الميداني للأبراج ومواقع مشعري عرفة ومزدلفة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تكامل العمل وجودة الخدمات المقدمة.

شركات ومؤسسات حجاج الداخل خلال الحج الاستثنائي:


  • عدد الإدارات: 14
  • فريق العمل: 932
  • الحافلات: 70 حافلة
  • إجمالي التكلفة التقديرية: 18 مليون ريال
  • عدد قوائم الفحص التي تم تطبيقها للجودة: 78 قائمة
  • عدد الحقائب التي تم تقديمها للحجاج: 3 آلاف
  • البرامج الثقافية: 36 برنامجا
  • سيارات النقل الترددي: 5 سيارات
  • 485 أداة إرشادية
  • 50 فردا للأمن والسلامة
  • فريق العمل النسائي: 35
  • عدد أبراج منى: 4 أبراج
  • عدد الطوابق: 48 طابقا
  • المخيمات والمواقع: 15المساحة الإجمالية للمخيمات والمواقع: 20 ألف م2

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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