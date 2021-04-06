شكرا لقرائتكم خبر إنشاء وتركيب اللوحات الإرشادية لمواقف سيارات ذوي الإعاقة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز وصولهم للمرافق العامة والخدمات البلدية بكل يسر وسهولة، نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية - إدارة التطوع البلدي - بالتعاون مع إدارة التسمية والترقيم «مبادرة إنشاء وتركيب اللوحات الإرشادية لمواقف سيارات ذوي الإعاقة « في الحدائق العامة بالعاصمة المقدسة، حيث شملت المبادرة حديقة الآراك بالعزيزية وحديقة الصفا بالشرائع.

وتهدف المبادرة إلى إشراك المجتمع في تنفيذ الأعمال البلدية من خلال المتطوعين، والتوعية بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية وقواعد السير، وتحسين المشهد الحضري وتحقيق جودة الحياة في شوارع العاصمة المقدسة.

يذكر أن مشاركة 20 متطوعا في هذه الحملة، تأتي حرصا من الأمانة على توفير جميع متطلبات الراحة لذوي الإعاقة، التي تضمن لهم سهولة الوقوف الخاص.

من جهة ثانية أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، مستودعا مخالفا للسكراب يعمل بدون ترخيص، وذلك ضمن الجولات الرقابية؛ للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية.

وأوضحت البلدية أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المستودع المخالف بحي العزيزية، وأكدت على أن الفرق الميدانية تواصل جولاتها الرقابية؛ لمتابعة المستودعات المخالفة للاشتراطات الفنية والإجراءات الاحترازية ضمن نطاقها الإشرافي، مشيرة إلى ضبط 13 طنا من السكراب ومواد البناء ونقلها إلى المرمى المخصص للردم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك الموقع.

وفي السياق ذاته أسفرت حملة للفرق الرقابية في بلدية جنوب مكة الفرعية وبمشاركة الجهات ذات العلاقة عن إزالة 35 موقعا لمنادل الفحم و6 أفران لصهر البطاريات.

وأكدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي للظواهر السليبة كافة، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.