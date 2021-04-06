فوضى المتسوقين تعيد إغلاق سوق الطيور بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت أمانة محافظة جدة إغلاق حراج الطيور بسوق الأنعام المركزي، وذلك بعد رصد تزايد في أعداد مرتاديه وعدم الامتثال للتدابير الاحترازية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمتابعة الإجراءات والبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمرافق العامة. من جهة ثانية رصدت الفرق الرقابية التابعة لأمانة جدة وبلدياتها 229 مخالفة، كما جرى إغلاق 145 منشأة مخالفة. وأوضحت الأمانة، أنها نفذت 4173 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة. وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود؛ للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات (940). مخالفات مرصودة:





عدم الالتزام بالتباعد.



عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح.



التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا.



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