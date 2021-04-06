

جدة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

نفذ فرع المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في جدة (12) برنامجًا تدريبيًا خلال الربع الأول من عام 2021م استفاد منها (410) أشخاص من المتخصصين في الصحة النفسية وغير المتخصصين.

وأوضح مشرف فرع المركز في جدة الأخصائي فؤاد القرني أن البرامج التي قدمها المركز اشتملت على مفاهيم الصحة النفسية، والإسعافات النفسية الأولية، مبينًا أن الجهات المستفيدة منها مؤسسة البريد السعودي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ومستشفى شرق جدة، بالإضافة إلى مركزيّ حيّ الأمير فواز وحيّ الصفا النموذجي بجدة.

وأكد القرني أن الفرع يهدف إلى نشر ثقافة تعزيز الصحة النفسية لدى المجتمع من خلال تنظيم الدورات التدريبية، والمعارض، والمشاركة في الفعاليات التوعوية التي تنفذها الجهات ذات العلاقة، داعيًا الراغبين إلى الاستفادة من خدمات المركز إلى زيارة الرابط التالي: www.ncmh.org.sa.

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18:42ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 400 مستفيد من البرامج التدريبية التي قدمها مركز تعزيز الصحة النفسية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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