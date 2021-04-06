السعودية اليوم / "تعليم الرياض" ينظم حملة لتطعيم منسوبيه ومنسوباته بلقاح فيروس كورونا



الرياض 24 شعبان 1442 الموافق 6 أبريل 2021 واس

نفذت إدارة تعليم منطقة الرياض ممثلة في لجنة البروتوكولات الوقائية ، اليوم، حملة تطعيم لمنسوبي ومنسوبات الإدارة، بالتعاون مع وزارة الصحة (التجمع الصحي الثاني).

وأوضح مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي، أن الحملة ضمن خطة الإدارة لتطعيم منسوبيها، حرصا على سلامة منسوبي ومنسوبات التعليم والكادر التعليمي والإداري", لافتا إلى أن الحملة لاقت إقبالا من المنسوبين والمنسوبات في مقر الإدارة، وهي البداية والانطلاقة لتطعيم جميع منسوبي التعليم.

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18:41ت م

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