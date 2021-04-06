السعودية اليوم / الصحة العالمية تدعو للاستثمار في الصحة كمحرك للتنمية



جنيف 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم دول العالم إلى الاستثمار في الصحة كمحرك للتنمية، وتعزيز الخدمات الصحية، وإزالة الحواجز التي تحول دون الوصول لتلك الخدمات، ليحظى المزيد من الناس بفرصة عيش حياة صحية .

وأشار إلى أنه تم ضخ 1 % من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، مما سيؤدي إلى زيادة متوسط العمر وانقاذ عشرات الملايين من المرضى وعشية اليوم العالمي للصحة الموافق غدا الأربعاء.

ودعا أدهانوم في مؤتمر صحفي إلى تسريع الوصول العادل للقاحات والأكسجين والعلاجات ومعدات الوقاية واختبارات التشخيص، وإتاحتها لكل من يحتاجها في جميع أنحاء العالم، ودعم مرفق كوفاكس ومسرع "إكت" كركيزة لنشر اللقاحات وهما بحاجة إلى 22،1 مليار دولار لتحقيق ذلك .

كما دعا الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية ، حيث لازال أكثر من نصف سكان العالم يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية .

وطالب أدهانوم بسد العجز العالمي البالغ 18 مليون عامل صحي مطلوب لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 ، وخلق ما لا يقل عن 10 ملايين وظيفة إضافية بدوام كامل على مستوي العالم، وبناء أحياء ومدن آمنة وصحية ، عبر تحسين أنظمة النقل ومرافق المياه والصرف الصحي .

وأشار إلى أن 80 % من سكان العالم يعيش في فقر مدقع في المناطق الريفية، يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الأساسية .

وحث على تعزيز نظم البيانات الصحية لتكون على مستوى عال من الجودة والمصنفة حسب معدلات التعليم والثروة والجنس والعرق ومكان الإقامة لمعرفة أماكن عدم المساواة ومعالجتها .

وأوضح أدهانوم ان المنظمة ستبدأ الأيام المقبلة حملة لحشد الموارد تحمل عنوان " احصل على لقاح وامنح لقاحًا " وهي الحملة التي ستتيح لكل فرد أو مؤسسة المساهمة في توفير اللقاحات للجميع .

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18:27ت م

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