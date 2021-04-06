السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية تفتتح دورة تدريبية في مجال تحديد الفرص الاستثمارية



الخرطوم 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

افتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية التي تتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقرا لها اليوم، فعاليات الدورة التدريبية في مجال "تحديد الفرص الاستثمارية وإعداد مقترحات المشروعات والترويج لها"، لصالح (20) كادراً من الكوادر العاملة بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية والبنك الزراعي بجمهورية السودان.

وتهدف الدورة إلى إعداد مجموعة من المختصين مزودين بالمهارات اللازمة لتحديد الفرص الاستثمارية واستخدام المعايير المالية وغير المالية لحصرها ثم صياغة هذه الفرص الاستثمارية بصورة تمكن من الترويج لها محلياً ودولياً.

ويتناول البرنامج موضوعات عن تعريف ودورة المشروع الاستثماري، تحديد مقومات الاستثمار والفرص الاستثمارية، كيفية وضع المقترحات الاستثمارية في المجالات الزراعة المختلفة، إعداد بطاقة المشروع، أساليب وطرق الترويج للفرص الاستثمارية وكيفه الترويح لها داخلياً وخارجياً.

وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها أن هذه الدورة تأتي في إطار اهتمام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بريادة الأعمال والابتكار، وذلك من خلال تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشاريع استثمارية ناجحة، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وخلق الفرص المربحة والمبتكرة، بالإضافة إلى بناء القدرات العربية التي تعمل على زيادة القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، القائمة على الابتكار وريادة الأعمال.

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18:26ت م

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