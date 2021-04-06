السعودية اليوم / الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة السياحة يسهمان في حملة "لتبقى نظيفة"



الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

أسهمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطلاق الحملة التطوعية "لتبقى نظيفة" بالتعاون مع وزارة السياحة وبمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، منها مركز جودة الحياة، وإمارة منطقة الرياض الذين جاءت مشاركتهم لدعم استمرار الحملة خلال فترة إطلاقها.

وانطلقت الحملة من مدينة الرياض كونها من الوجهات الرائدة في السياحة المحلية، والتي شهدت عدداً كبيراً من الزوار خلال هذا العام ابتداءً من وادي حنيفة في يوم الاثنين الموافق 5 أبريل وحتى وادي نمار في يوم الثلاثاء 6 أبريل، وبلغ عدد المتطوعين في كل يوم 50 متطوعاً قسموا على مجموعات وفق الضوابط والاحترازات الصحية للوقاية من فيروس

وأعربت مديرة الإدارة العامة للعمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك عن أهمية استثمار الطاقات من خلال مشاركة فئات المجتمع والعديد من الفرق التطوعية في نشر ثقافة العمل التطوعي والمحافظة على الأماكن السياحية، لتعزيز المسؤولية المجتمعية والانتماء الوطني لدى المتطوعين وأفراد المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة استكمالا لحملات تطوعية تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدن

يذكر أن الحملة التطوعية القائمة مستمرة في جميع مناطق المملكة السياحية للتشجيع على العمل التطوعي.

// انتهى //

18:23ت م

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الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأسهمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطلاق الحملة التطوعية "لتبقى نظيفة" بالتعاون مع وزارة السياحة وبمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، منها مركز جودة الحياة، وإمارة منطقة الرياض الذين جاءت مشاركتهم لدعم استمرار الحملة خلال فترة إطلاقها.وانطلقت الحملة من مدينة الرياض كونها من الوجهات الرائدة في السياحة المحلية، والتي شهدت عدداً كبيراً من الزوار خلال هذا العام ابتداءً من وادي حنيفة في يوم الاثنين الموافق 5 أبريل وحتى وادي نمار في يوم الثلاثاء 6 أبريل، وبلغ عدد المتطوعين في كل يوم 50 متطوعاً قسموا على مجموعات وفق الضوابط والاحترازات الصحية للوقاية من فيروس كورونا وأعربت مديرة الإدارة العامة للعمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك عن أهمية استثمار الطاقات من خلال مشاركة فئات المجتمع والعديد من الفرق التطوعية في نشر ثقافة العمل التطوعي والمحافظة على الأماكن السياحية، لتعزيز المسؤولية المجتمعية والانتماء الوطني لدى المتطوعين وأفراد المجتمع.وتأتي هذه المبادرة استكمالا لحملات تطوعية تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية والمرافق العامة من خلال المشاركة المجتمعية والمحافظة على الأماكن العامة والسياحية التي تعد من أهم المستهدفات لتحقيق رؤية المملكة 2030.يذكر أن الحملة التطوعية القائمة مستمرة في جميع مناطق المملكة السياحية للتشجيع على العمل التطوعي.// انتهى //18:23ت م0224

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