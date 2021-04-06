

الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات فيروس

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومشددة في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (394169) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (380772) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7) حالات وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6711) حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

18:12ت م

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الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (792) حالة مؤكدة وتعافي (467) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6686) منها (846) حالة حرجة.ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومشددة في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (394169) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (380772) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7) حالات وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6711) حالة -رحمهم الله جميعاً-.ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //18:12ت م0222

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة: 792 حالة إصابة جديدة وتعافي 467 حالة وندعوا الجميع للتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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