السعودية اليوم / تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع كليات الغد الدولية



تبوك 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم مذكرة تفاهم وشراكة مع كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بتبوك.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتعليم وكليات الغد ضمن إطار الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وركزت المذكرة التي وقعها المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري وعميد كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بمنطقة تبوك الدكتور عبد الله بن دريع العنزي، على محاور عدة أهمها تقديم الدورات التثقيفية والتوعوية الطبية والصحية لمنسوبي التعليم والاشتراك في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الطرفان وإقامة المحاضرات والندوات، كما اتفق الطرفان على ضرورة تطوير هذه الشراكة بما يضمن لها الاستدامة والشمولية والتميز النوعي.

ورحب مدير التعليم بعقد مثل هذه الشراكات, التي تصب في خدمة التعليم بالمنطقة في عدة مجالات مما يعزز الدور الكبير لأهمية الشراكة المجتمعية والسعي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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18:11ت م

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