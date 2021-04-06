السعودية اليوم / 27 مليون شخص يعانون من الجوع الشديد في الكونغو الديمقراطية



جنيف 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس

دعا برنامج الغذاء العالمي لزيادة الدعم لملايين الأشخاص الذين يواجهون نقصا حادا في الغذاء في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث يعاني شخصا من بين كل 3 أشخاص أي 27.3 مليون شخص من الجوع الشديد، مما جعل البلد يصنف كأكثر مكان في العالم يعاني من انعدام الأمن الغذائي .

وقال المتحدث تومسون فيري إن النزاع لا زال سببا رئيسيا للجوع في مناطق شاسعة من المقاطعات الشرقية المتضررة وهي إيتوري وشمال وجنوب كيفو وتنجانيقا والمنطقة الوسطي من كاساي التي كانت مسرحا للنزاع الأخير، وأن هناك قرى مدمرة بالكامل ومحاصيلها منهوبة كما أدى تفاقم أزمة كوفيد 19 إلى أوضاع إنسانية مروعة .

ودعا إلى توفير التمويل اللازم البالغ 662 مليون دولار لقيام البرنامج ببرامج المساعدات الغذائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووقف سلسلة الجوع وعلاج سوء التغذية الوخيم .

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17:53ت م

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