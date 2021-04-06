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الإطاحة بمواطنين تورطا في السطو على مدارس بالرياض 

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الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة الرياض ، القبض على مواطنين ثبت تورطهما في السطو على عدد من المدارس

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين، في العقد الثاني من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في السطو على عدد من المدارس في مدينة الرياض وسرقة ما تحويه من تجهيزاتٍ، وارتكاب جرائم سرقة بطاريات المركبات المتوقفة، حيث تم استرداد بعض المسروقات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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