شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.." ارتفاع في الإصابات والحالات الحرجة خلال الـ 6 أيام الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أرقام الحالات الحرجة و الاصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الأيام الست الاخيرة إرتفاعا ملحوظا ، مما دفع وزارة الصحة إلى التشديد من الإجراءا الإحترازية والتنبيه على المواطنيين بالالتزام بها فضلا على دعوتهم إلى الإسراع في أخذ اللقاح

وكانت الارقام قد سجلت اليوم الثلاثاء :ارتفاع عدد الحالات الحرجة ليصل إلى 846 حالة ،وتسجيل 792 حالة إصابة ، و7 حالات وفاة ، 467 حالة تعافٍ ، • مجموع المتعافين 380,772 حالة

فيما تم أمس الاثنين تسجيل 886 حالة حرجة ، و 695 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 حالات وفيات ، وتسجيل 489 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 380,305 .

وفي يوم الاحد تم 782 حالة حرجة ، وتسجيل 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتسجيل 7 حالات وفيات ، وتسجيل 504 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (379,816) حالة .

وتسجيل761 حالة حرجة ، و 684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت الماضي ، و6 حالات وفيات ،و 439 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 379,312 حالة .

وفي يوم الجمعة الماضية تم تسجيل735 حالة حرجة ، 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ،و8 حالات وفيات ، وتسجيل حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 378,873 حالة.

أما الخميس 1 إبريل فقد تم تسجيل 699 حالة حرجة ، و 590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 7 حالات وفيات ، وتسجيل 386 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (378,469 حالة.