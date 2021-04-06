شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الحج» لـ ”الخليج 365” : زيادة المسموح بدخوله للعمرة خاضع للتقييم والمتابعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الهدف من رفع الطاقة التشغيلية تمكين أكبر عدد من أداء العمرة والصلوات والزيارة

- منح التصاريح لثلاث فئات محصنة تم تحديدها

- حجز المواعيد من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و" توكلنا"

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد خلال حديثه لـ "اليوم " أن الهدف من رفع الطاقة التشغيلية هو تمكين أكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة بما لا يخل بالإجراءات الاحترازية ويتناغم مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الاجراءات الوقائية مع التأكيد على منح التصاريح لفئات المحصنين التاليه ( من اخذ الجرعتين - او مصاب وتعافى من الفايروس - او مر 14 يوم منذ اخذه الجرعة الأولى ) ، مؤكدا ً أن حجز المواعيد من خلال تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا حصرية وعرض التصاريح عبر تطبيق توكلنا بحكم انه المعني بإظهار الحالة الصحية والتأكد من السمات الأمنية وسيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة مستمرة للإعداد ويتخذ على ضوئها قرار زيادة اعداد المعتمرين والمصليين من عدمه .

جاء ذلك بعد أن صرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، برفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقا للضوابط تنطلق من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك ، مؤكدا ً أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

وتضمنت الاشتراطات منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) ، كما مثل ت ثاني الاشتراطات حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وشملت ثالث الاشتراطات عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.