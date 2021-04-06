شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 148 مخالفة كورونا بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة جولاته الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وبينت إحصائية الإجراءات الاحترازية والمخالفات خلال شهر ٢٠٢١ مارس لمنطقة المدينة المنورة أن عدد الزيارات التي قام بها فرع التجارة بالمدينة المنورة ٦٦٧٥ زيارة،فيما بلغ عدد المخالفات المسجلة ١٤٨مخالفة .

واستهدفت الجولات الحضور المستمر في الأسواق والمولات وأماكن التسوق والتخفيضات ؛للتاكد من عدم وجود مخالفات للاجراءات الاحترازية.