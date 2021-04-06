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ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بـ ⁧‫كورونا‬⁩ إلى 846 والرياض تسجل 363 حالة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-06

ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بـ ⁧‫كورونا‬⁩ إلى 846 والرياض تسجل 363 حالة

وصل إجمالي حالات التعافي إلى 380772 حالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (467) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (380772) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (6686) حالة من بينها (846) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (792) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 363، مكة المكرمة 154، منطقة الشرقية 112، والمدينة المنورة 22، وعسير 24.  

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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